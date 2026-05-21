Огонь уничтожил несколько десятков построек в Архангельской области

В городе Мирный в Архангельской области произошел крупный пожар. Он уничтожил уже множество построек, сообщает пресс-служба городской администрации.

Огонь вспыхнул в гаражной зоне за улицей Советской. Пламя уничтожило несколько десятков строений.

К ликвидации возгорания привлечены сотрудники Специальной пожарно-спасательной части, Мирнинской профессиональной аварийно-спасательной службы, а также пожарные Плесецкого округа.

О наличии пострадавших не сообщается.

