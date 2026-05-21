СМИ: Трамп и Нетаньяху разошлись во взглядах по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху крайне скептически относится к переговорам с Ираном и выступает за возобновление боевых действий, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Axios.

По данным СМИ, во вторник состоялся «трудный телефонный разговор» между президентом США Дональдом Трампом и Нетаньяху, в ходе которого обсуждались попытки достичь соглашения с Тегераном. После беседы израильский премьер был обеспокоен.

СМИ утверждают, что у двух лидеров появились разногласия по поводу дальнейших действий. Тем временем Катар и Пакистан при участии других региональных посредников подготовили пересмотренный мирный меморандум для преодоления разногласий между США и Ираном. Трамп заявил Нетаньяху, что посредники работают над «письмом о намерениях», которое будет подписано Вашингтоном и Тегераном для формального прекращения войны и начала 30-дневных переговоров.

Ранее Трамп заявил о готовности ждать договоренностей с Ираном «несколько дней».

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.