Силы ПВО сбили над регионами РФ 12 беспилотников за 6 часов

Над регионами России средства противовоздушной обороны (ПВО) за 6 часов сбили 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Дроны перехватили и уничтожили в период с 14:00 до 20:00 мск 20 мая. Они были самолетного типа.

Беспилотники ликвидировали в частности над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской областей, а также Краснодарского края.

Ранее два промышленных объекта загорелись в Нижегородской области после атаки БПЛА.

