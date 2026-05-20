Сбежавшую из Бишкека в Москву пенсионерку заманил «Батюшка Сергей»

78-летняя пенсионерка отправилась из Бишкека в Москву после общения с мужчиной в соцсетях. Он записан у нее как «Батюшка Сергей», сообщает Baza .

Втайне от семьи пожилая женщина решила погулять по городу своей молодости. Утром 14 мая она вышла из дома на прогулку и не вернулась. Родственникам пришлось искать ее.

Выяснилось, что тайному отъезду в российскую столицу предшествовала переписка с неким «Батюшкой Сергеем» из Москвы. На данный момент родственники купили пенсионерке обратные билеты, но она отказывается возвращаться, настаивая на встрече с этим мужчиной.

Близкие подозревают, что женщина могла попасть под влияние сектантов.

