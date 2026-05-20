Катю Кищук и рэпера 9mice заметили на совместном отдыхе на Мальдивах

Экс-солистку группы SEREBRO Катю Кищук и рэп-исполнителя 9mice (Сергей Дмитриев) заметили на отдыхе на Мальдивах, сообщает журнал Super .

В начале мая 32-летняя певица с помощью совместного фото для бренда публично объявила об отношениях с рэпером. При этом пара не публиковала совместные фото и сторисы в соцсетях.

Выяснилось, что возлюбленные предпочитают принцип «счастье любит тишину». По словам источника журнала, звездная пара отправилась в совместный отпуск на песчаный мальдивский пляж.

На опубликованных кадрах видно, как Кищук и Дмитриев загорают, смеются и целуются на пляжных шезлонгах.

Ранее у Кищук были отношения с такими известными личностями как рэпер Pharaoh, Tommy Cash, Илья Сатир, солист группы «Грибы» Илья Капустин и британский музыкант Slowthai, от которого в 2021 году Катя родила сына Рейна. До встречи с певицей 9mice состоял в отношениях с падчерицей Ивана Урганта Эрикой Кикнадзе.

