Петербургский врач призвал государство вмешиваться в репродуктивный выбор

Главврач детской больницы в Санкт-Петербурге призвал государство активнее вмешиваться в репродуктивный выбор женщин, как это было в СССР, сообщает « Осторожно, Петербург ».

Такое заявление Автандил Микава сделал на заседании Законодательного собрания Петербурга, посвященном теме абортов. Он также отметил, что проблема абортов носит не медицинский, а государственный характер.

В своем выступлении Микава сослался на советский опыт: с 1935 по 1955 год аборты были запрещены, и, по его словам, именно с этим связан пик рождаемости в начале 1950-х годов.

Ранее в Минтруде рассказали, что россиянин может оформить ежегодный оплачиваемый отпуск вне графика, если его жена находится в декрете.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.