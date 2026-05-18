Мужчины в РФ могут взять отпуск вне графика во время декрета жены

Россиянин может оформить ежегодный оплачиваемый отпуск вне графика, если его жена находится в декрете. Об этом заявили в Минтруде .

Отпуск можно взять как до, так и после рождения малыша. Благодаря данной мере у мужчин появится возможность побыть с семьей в такой важный период, подчеркнули в ведомстве.

Россиянин сможет выбрать для отдыха любой удобный период — график отпусков и стаж работы не повлияют на это. Отпуск предоставляется без этих критериев.

В Минтруде добавили, что можно сразу взять все дни отдыха или только часть. Чтобы оформить отпуск, надо написать заявление работодателю.

