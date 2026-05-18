В Нижнем Новгороде 17-летний подросток угнал мотоцикл за 600 тыс руб

В Нижнем Новгороде полиция раскрыла грабеж мотоцикла стоимостью 600 тысяч рублей и задержала 17-летнего подозреваемого. Транспортное средство вернули владельцу, сообщает ИА «Время Н» .

В конце апреля в отдел полиции № 7 обратился молодой человек. Он рассказал, что разместил в интернете объявление о продаже спортинвентаря. На предложение откликнулся потенциальный покупатель, и стороны договорились встретиться в гаражно-строительном кооперативе на улице Тимирязева.

Во время осмотра мотоцикла покупатель попросил разрешения прокатиться. Получив согласие, он выехал с территории кооператива и скрылся.

Сотрудники уголовного розыска в течение нескольких часов установили местонахождение похищенного транспорта и задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний ранее не судимый житель Дзержинска. В отношении него возбудили уголовное дело.

Мотоцикл уже вернули владельцу.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.