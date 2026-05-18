Минэкологии Подмосковья проверит очищенные в 2025 году водоемы

Мониторинг состояния водоемов, расчищенных в 2025 году по программе «100 прудов и озер», начнется в Подмосковье 19 мая 2026 года. Специалисты оценят, как муниципалитеты поддерживают чистоту и порядок после проведенных работ, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Сотрудники министерства экологии и природопользования Московской области проведут выездные проверки 17 водоемов общей площадью 274 гектара, которые были расчищены в прошлом году. В ходе работ специалисты удалили излишнюю водную растительность и плавающий мусор, а также провели опиловку аварийных деревьев в акватории.

Теперь задача инспекторов — оценить, удалось ли сохранить достигнутый эффект и не допущены ли повторные засорения береговой линии и водной поверхности.

«Поддержание чистоты водоема — задача не менее ответственная, чем сама расчистка. Необходимо постоянно следить за состоянием береговой линии и не допускать новых засорений. Только совместная работа министерства, муниципалитетов и местных жителей сохранит наши любимые водоемы здоровыми и пригодными для отдыха на долгие годы», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Программа «100 прудов и озер» продолжится в 2026 году. В нее включены 39 водоемов в 20 городских округах Подмосковья общей площадью 302 гектара.

Ранее губернатор Московской области отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Я очень надеюсь, что в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте. А все, что касается коммунальных служб, безусловно, эта работа нами ведется, и дальше будет реализовываться опять же в технологическом режиме», — рассказал Воробьев.