Ученый Лобанов заявил о росте рисков для здоровья на Ямале

Андрей Лобанов пояснил, что меняется перенос тепла и влаги из Атлантики из-за охлаждения и замедления Гольфстрима. Усиливается движение воздушных масс с севера на юг и обратно. В регион поступают как холодные массы из центра Арктики, прежде всего с Карского моря, так и теплый воздух с юга, вплоть до Северной Азии. Погода становится более контрастной, а организму приходится постоянно адаптироваться к жаре и сильным морозам.

Резкие перепады температур и волны аномальной жары и холода повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Дополнительным фактором ученый назвал изменение питания: сокращается потребление сиговых рыб, растет доля рафинированных продуктов.

«Жителям Ямала особенно важно включать в свой рацион местную рыбу, такую как щука или налим. Северянам крайне необходимо следить за достаточным уровнем йода и железа в организме, поскольку эти микроэлементы, как показали исследования, способны уменьшать негативное влияние метеочувствительности», — подчеркнул доктор наук.

По его словам, несмотря на высокое содержание железа в воде, его усвоение затруднено, что нередко приводит к дефициту ферритина. В последние годы также фиксируется рост патологий, ранее характерных для других регионов, включая гипертоническую болезнь при переезде в более теплый климат.

