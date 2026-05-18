Путин и Си Цзиньпин подпишут декларацию о многополярном мире

Президент России Владимир Путин во время визита в Китай подпишет с председателем КНР Си Цзиньпином декларацию о становлении многополярного мира. Об этом сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает газета «Известия» .

Юрий Ушаков 18 мая заявил, что по итогам переговоров лидеры примут концептуальный документ о международных отношениях нового типа.

«Также планируется, что Владимир Путин и Си Цзиньпин примут еще один, тоже, я бы сказал, концептуальный документ. Это совместная декларация о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа», — сказал он на брифинге.

Помощник президента добавил, что в рамках визита подпишут межправительственные, межведомственные и коммерческие соглашения. Они затронут сотрудничество в промышленности, торговле, транспорте, строительстве, образовании, кинематографе и других сферах. Также готовятся договоренности между российскими и китайскими информагентствами.

В Кремле сообщили, что визит пройдет 19–20 мая по приглашению Си Цзиньпина и приурочен к 25-летию Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В состав делегации войдут вице-премьеры, министры и руководители компаний. Дмитрий Песков отметил, что от поездки ожидают серьезных результатов.

