Ружанка Алиса Урманова выиграла гран-при в Волоколамске

Воспитанница студии «Клипса-калипса» Алиса Урманова из Рузского муниципального округа завоевала гран-при открытого фестиваля-конкурса «Роднички» в Волоколамске. Награду она получила 17 мая в номинации «Театральное искусство», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Гала-концерт прошел в центре культуры и творчества «Родники» в Волоколамске. Алиса Урманова представила отрывок из поэмы «Слово о полку Игореве». Ее выступление стало одним из самых ярких номеров программы.

Жюри отметило искренность, артистизм, чистоту речи и выразительный сценический образ участницы. По мнению экспертов, юная ружанка продемонстрировала высокий уровень подготовки и творческий подход к выбранному произведению.

«Алиса Урманова — яркий пример целеустремленности и таланта. Она показывает отличные результаты не только в творчестве, но и в учебе и спорте. Особую роль в ее успехах играет поддержка семьи», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Он поздравил Алису и ее близких с победой и пожелал дальнейших творческих достижений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.