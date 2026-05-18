Ложь и провокация: Карнавал и бьюти-бренд оправдываются после бойкота в Сети

Один из брендов косметики в Казахстане попал в крупный скандал после рекламной кампании с блогером из РФ Валей Карнавал. Местные жители раскритиковали фирму и начали бойкотировать ее, сообщает Super.ru .

Причина такой реакции в том, что Карнавал якобы пренебрежительно относилась к жителям страны в период съемок. Некий блогер заявил, что она, по его словам, попросила убрать всех казахстанцев с площадки.

Тот же блогер утверждает, что Карнавал якобы не нравилось использование командой казахского языка. Одним из требований в ее райдере, по словам мужчины, — было «никаких казахов».

После случившегося информацию прокомментировали представители бренда косметики. Там отметили, что Карнавал — не официальное лицо бренда. Компания купила рекламу у блогерши. Решения принимались для вывода бренда на новые рынки и расширения аудитории.

До этого Карнавал отрицала обвинения. Она сказала, что распространяемая информация — клевета, ложь и провокация.

