Спрос на арестованные и залоговые автомобили с торгов вырос на 20% за год

Россияне стали на 20% активнее покупать машины на специализированных торгах, где продают арестованные и залоговые автомобили. Главная причина интереса — высокий утилизационный сбор и резкий рост цен на новые и подержанные машины в обычных автосалонах, сообщает SHOT .

Покупатели отмечают, что на таких торгах можно сэкономить до 50% от рыночной стоимости автомобиля. Например, кроссовер Chery Tiggo 8 2022 года выпуска на вторичном рынке стоит около 2 миллионов рублей. На специальных торгах его можно приобрести за 1 миллион. А BMW 2019 года выпуска обойдется почти на 2 миллиона рублей дешевле, чем в обычной продаже.

Суть механизма в следующем: банки, лизинговые компании и другие кредиторы выставляют на продажу машины, находящиеся в залоге. Они готовы отдавать их по сниженной цене, чтобы быстрее закрыть долги. Однако у такой покупки есть серьезные риски. По словам покупателей, среди лотов нередко попадаются битые автомобили или так называемые утопленники — машины, серьезно пострадавшие после затопления.

Восстановление такого автомобиля требует внушительных вложений. Даже с учетом ремонта покупка на торгах остается выгодной. В среднем экономия по сравнению с обычным рынком составляет 30–40%. Покупателям рекомендуется внимательно изучать историю автомобиля и, по возможности, проводить независимую экспертизу перед участием в торгах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.