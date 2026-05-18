В Реутове завершили чемпионат школы картинга

Финальный этап внутришкольного чемпионата по картингу прошел 17 мая в профессиональном центре «Dozari Kart» в Реутове. В соревнованиях участвовали около 50 пилотов от 7 до 15 лет, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Седьмой, заключительный этап сезона собрал около 50 юных гонщиков. Среди претендентов на награды были спортсмены с опытом выступлений на федеральных турнирах. По итогам всех этапов определили лидеров школы картинга.

Картинг-центр «Dozari Kart» работает в Реутове почти пять лет и ежегодно принимает около 25 тыс. гостей. В школе занимаются порядка 60 детей. Здесь уделяют внимание не только спортивным результатам, но и формированию культуры безопасного вождения.

На базе центра развивается команда «Dozari Team». Ее пилоты ежегодно подтверждают статус чемпионов России. Проведение подобных турниров способствует развитию технических видов спорта в Реутове и помогает юным спортсменам добиваться высоких результатов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.