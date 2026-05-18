Аллерголог Вишнякова: тополиный пух редко вызывает аллергию
Аллерголог Ирина Вишнякова заявила, что тополиный пух сам по себе редко становится причиной аллергии. Чаще реакцию вызывает пыльца растений, которая оседает на пухе, сообщает «Челны Live».
Тополиный пух лишь переносит пыльцу цветущих растений, частицы пыли и другие аллергены. Они оседают на его волокнах, разносятся по воздуху и попадают на слизистые.
«Именно поэтому у людей складывается впечатление, что аллергию вызывает пух. На самом деле чаще всего реакцию провоцирует пыльца злаковых трав и других растений, период цветения которых совпадает с пушением тополей», — пояснила Вишнякова.
Отличить поллиноз от простуды можно по характерным признакам. Симптомы возникают резко, чаще после выхода на улицу, появляются чихание, зуд в носу и глазах, слезотечение и прозрачные выделения. Температура обычно не повышается, общее состояние остается нормальным.
При механическом раздражении слизистых пухом неприятные ощущения быстро проходят после умывания или возвращения в помещение.
Врач отметила, что поллиноз может впервые проявиться и во взрослом возрасте. При повторяющихся симптомах специалист рекомендовала обратиться к аллергологу.
«Если симптомы появляются ежегодно, мешают нормальной жизни или усиливаются, необходима диагностика. После выявления аллергена врач может рекомендовать АСИТ-терапию — это метод, который позволяет не просто снять симптомы, а воздействовать на сам механизм аллергии», — подчеркнула эксперт.
