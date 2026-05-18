В Донецке представили игру «Куинджи, 93» о Мариуполе

В Донецке прошла презентация компьютерной игры «Куинджи, 93», посвященной событиям в Мариуполе весной 2022 года. Проект разработала команда из Донецка, сообщает РИА Новости .

Игра рассказывает историю 18-летнего жителя Донецка Артема, который в марте 2022 года отправляется в Мариуполь в качестве волонтера, чтобы помогать мирным жителям. Персонажей озвучили реперы Хаски и Дима OM, а также комик Евгений Чебатков.

Для презентации организаторы воссоздали локации, отсылающие к событиям весны 2022 года: импровизированную точку регистрации мирных жителей и военный блиндаж. Также работали фотовыставка и экспозиция с оружием, бронежилетами, шевронами, касками и предметами быта того периода.

На мероприятии присутствовали военнослужащие, участвовавшие в освобождении Мариуполя, военные корреспонденты, волонтеры и молодежь.

«Сегодня у нас основное событие - это презентация компьютерной игры "Куинджи, 93". И сегодня мы создаем атмосферу Мариуполя 2022 года, когда только происходило освобождение города. Игра создана в Донецке», — сказал РИА Новости руководитель «Молодой Республики» и «Молодой Гвардии Единой России» ДНР Сергей Добровольский.

По словам Сергея Добровольского, на презентацию приехали участники из разных городов республики, в том числе из Мариуполя.

