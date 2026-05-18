Подведены итоги выполнения народной программы в Ленинском, Котельниках и Люберцах

В Народную программу партии «Единой России» войдут инициативы по развитию села. Развитие дорожной сети, доступной медицины, создание местных спортивных команд — жители Подмосковья вносят предложения по развитию своих сел и деревень. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В новую народную программу «Единой России» включат мероприятия по комплексному развитию сельских территорий, а также созданию условий для профессионального роста молодежи на селе. Такое заявление сделал секретарь Генсовета партии Владимир Якушев в рамках отчетно-программного форума «Есть результат!». На этой площадке партийцы совместно с федеральным правительством подвели итоги исполнения действующей народной программы, касающейся развития агропромышленного комплекса и сельских территорий.

«Соответствующая программа полностью синхронизирована с народной программой партии, именно депутаты „Единой России“ ежегодно гарантируют ее финансирование, в 2025 году оно достигло более 110 млрд рублей. В результате в селах появляются новые школы и детские сады, ФАПы и поликлиники, спортивные и культурные учреждения. Строится жилье, обновляются дороги, ремонтируются дома культуры и библиотеки», — рассказал Владимир Якушев.

Еще одним совместным направлением работы «Единой России» и правительства выступает подготовка кадров и формирование условий для профессиональной самореализации молодежи на селе. На сегодня по всей стране открыто свыше тысячи школьных агроклассов. Кроме того, действуют программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель», которые помогают привлекать на село как молодых, так и уже состоявшихся специалистов. В дополнение к ним были запущены программы «Земский работник культуры» и «Земский тренер».

Как отметил заместитель председателя Мособлдумы, депутат фракции «Единая Россия» Олег Рожнов, за последние пять лет на сельских территориях Московской области возведено более 40 школ и детских садов, а также проведен капитальный ремонт порядка 70 образовательных учреждений.

«Не менее важным остается вопрос газификации. С 2021 года построены газопроводы в 196 сельских населенных пунктах — газ получили более 250 тысяч жителей. В 2026 году обеспечим газом еще 50 тысяч человек», — продолжил парламентарий.

Он также сообщил, что в прошлом году в Подмосковье было создано 6 агротехнологических классов. Один из них работает на базе школы «Созвездие» в Люберцах. Руководитель агрокафедры, учитель биологии Вероника Головачук пояснила, что сейчас в проекте участвуют школьники с 7 по 11 класс, а внеурочные занятия посещают 50–60 учеников в каждой параллели. Для ребят оборудовано шесть профильных помещений: кабинеты химии и биологии, аудитории с гидропонными и аэропонными установками, а также лекционный зал для встреч с представителями вузов и отраслевых компаний.

Сами школьники признаются, что формат агроклассов сильно отличается от привычных уроков. Восьмиклассник Глеб Нестеров рассказал, что за год научился пересаживать растения, разбираться в селекции и даже готовить препараты для животных. По его словам, такие занятия позволяют иначе взглянуть на выбор будущей профессии: «Раньше я не задумывался, что аграрная сфера может быть настолько современной и интересной. Здесь есть лаборатории, специальные установки, много настоящей исследовательской работы».

В настоящее время в Подмосковье, как и во всей стране, ведется сбор наказов в новую народную программу партии — свои предложения уже направили более 33 тысяч жителей. Поступившие инициативы охватывают практически все сферы жизни, включая развитие сельских территорий.

Например, житель Волоколамска предложил увеличить финансирование строительства и модернизации мостов и дорог в малых городах и на селе. В Серпухове прозвучала инициатива о капитальном ремонте Гавшинского сельского Дома культуры. Жители Щелкова внесли предложения по развитию женских консультаций на селе. Житель Электростали считает, что необходимо создавать сельские спортивные команды по разным видам спорта.

