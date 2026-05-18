Организаторы квеста «Город пЕРемен» раскрыли, что ждет участников

Квест «Город пЕРемен» — это уникальный для Подмосковья проект, благодаря которому привычное гуляние по городу становится настоящим захватывающим приключением. Уже в ближайшую субботу, 23 мая, его смогут пройти жители и гости Видного, а вскоре после этого — Балашихи и Королева, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Необычную концепцию придумала команда специалистов из компании «Дзен Ивент». Организаторами мероприятия выступают партия «Единая Россия» и подмосковное отделение «Молодой Гвардии» (МГЕР).

«В 2021-м году мы собрали около 800 тысяч наказов по всему Подмосковью в народную программу „Единой России“, и сейчас он выполнена почти полностью. Жители писали пожелания по социальным объектам — школам, детским садикам, по приведению в порядок парков и набережных, ремонту дорог и тротуаров. И нам захотелось показать, что из это вышло, не в виде скучных презентаций или длинных отчетов, а провести жителей по маршруту перемен, чтобы они увидели своими глазами, как поменялся их город», — рассказала Диана Алумянц.

Как рассказал архитектор квестов из компании «Дзен Ивент» Михаил Кученков, перед ними стояла непростая задача. Ни одна политическая партия прежде не реализовывала подобных проектов, поэтому в этом направлении пришлось стать пионерами:

«Задачка, действительно, была со звездочкой, и в начале мы думали, что будут сложности с подготовкой заданий и привязке их к местности. Но все переживания оказались напрасны. Штука в том, чтобы придумать задание, которое нельзя „загуглить“, сидя дома. Последние пару лет панорамы городов сняты так детально, что иногда кажется: дальше только флюорография. Но объекты, с которыми мы работали, настолько динамично меняются, что даже самая свежая панорама 2025 года вам не поможет. За полгода либо прошла реконструкция, либо благоустроили парк. Только придя на место, вы разгадаете загадки», — рассказал он.

Среди неожиданных находок Михаил Кученков отметил мозаику в Видном — арт-объекты, мимо которых местные жители часто проходят каждый день, даже не замечая их.

«Я объехал три города (Видное, Балашиху и Королев — ред.) и ожидал, что поиск интересных объектов народной программы окажется сложной задачей. Оказалось наоборот — их так много, что мы были вынуждены отбирать. В итоге для этих трех городов набралось более 600 вопросов», — добавил он.

Диана Алумянц пояснила, почему выбор для первой серии квестов пал именно на эти три подмосковных города.

«Балашиха — один из самых крупных городов области, Королев — наукоград с очень интересной историей и большим количеством культурно-исторических объектов. Ленинский — наверное, один из самых быстро развивающихся, динамичных городов. Но главным критерием стало наличие объектов народной программы. Любой город Подмосковья можно взять, потому что города действительно изменились кардинально, и я сама как жительница Подмосковья не перестаю этому удивляться», — говорит она.

Михаил Кученков раскрыл подробности механики квеста: после старта на онлайн-платформе каждая команда видит более ста точек с заданиями разных типов.

«Никакой „Гугл“ не поможет, это принципиально: квест должен побудить человека выйти из дома и пройти по своему городу. Город разделен на четыре зоны, у участников будет и печатная карта, и интерактивная карта на платформе — заблудиться будет сложно», — уточнил он.

Отвечая на вопрос о целевой аудитории квеста, организаторы сошлись во мнении: ограничений по возрасту нет.

«Мы постарались сделать его максимально универсальным. Он подойдет и молодежи, и людям постарше, и семьям с детьми. Можно гоняться за местами и набирать большое количество баллов, а можно просто погулять по городу или по конкретному парку. Каждый получит свою порцию удовольствия», — обещает Диана Алумянц.

Квест «Город пЕРемен» состоится 23 мая в Ленинском городском округе (Видное), 31 мая в Балашихе и 6 июня в Королеве. Во всех городах старт назначен на 11:00. Участие абсолютно бесплатное. Зарегистрироваться можно на сайте gorod-peremen.ru или прямо на месте в день проведения квеста.

«Если проспали — не страшно, можно зарегистрироваться на старте. Мы с радостью принимаем участников на протяжении всего квеста до конца дня», — сообщила Алумянц и добавила, что всех участников ждут фирменные сувениры, а победителей — еще и ценные призы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.