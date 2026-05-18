Роспотребнадзор объяснил, как снизить электромагнитное излучение в квартире

Специалисты Роспотребнадзора разъяснили, какие источники электромагнитного излучения есть в жилье и как уменьшить их влияние на организм, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Электромагнитные поля возникают как в природе, так и при работе техники. К естественным источникам относятся геомагнитное поле Земли, солнечное и космическое излучение, разряды молний.

Искусственные источники делятся на внешние и внутренние. Снаружи это линии электропередачи, вышки сотовой связи, подстанции и радиолокационные станции. Внутри квартиры — электропроводка, бытовая техника, Wi‑Fi и Bluetooth‑устройства, мобильные телефоны, микроволновые печи и даже зарядные устройства в розетке.

Длительное воздействие сильных полей может вызывать утомляемость, головные боли и нарушения сна. При этом санитарные нормы строго ограничивают допустимые уровни излучения, а большинство приборов безопасны при правильной эксплуатации.

Специалисты советуют не размещать много техники рядом с кроватью, не держать телефон под подушкой и по возможности отключать роутер на ночь. Не рекомендуется работать с ноутбуком на коленях, особенно при подключении к сети.

Важно следить за состоянием проводки и приборов. Поврежденные кабели и отсутствие заземления повышают излучение. Микроволновую печь следует использовать только с исправной дверцей и уплотнителем. Во время ее работы лучше отойти на несколько метров.

Также рекомендуется использовать гарнитуру или громкую связь при разговорах по мобильному телефону, особенно при слабом сигнале, когда устройство увеличивает мощность излучения.

