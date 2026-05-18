Ветеринар Шеляков объяснил, как подготовить кота к даче

Врач-ветеринар Михаил Шеляков рассказал, как снизить стресс у кота при поездке на дачу и что учесть перед дорогой, сообщает Life.ru .

Поездка на дачу может стать для городского кота серьезным стрессом. Михаил Шеляков рекомендовал заранее оценить, как животное переносит смену обстановки и транспорт.

Перед путешествием стоит собрать отдельную аптечку. Помимо антисептических, перевязочных и антиаллергических средств, в нее могут входить препараты с учетом состояния здоровья питомца. Состав лучше обсудить с ветеринаром, особенно если у животного есть хронические заболевания.

Эксперт отметил, что при длительных поездках важно учитывать доступность ветеринарной помощи и режим работы аптек в регионе. Также существуют антидепрессанты для животных, которые помогают снизить стресс при перевозке. Их подбирают в зависимости от вида транспорта — автомобиля, поезда или самолета.

«Чаще всего путешествуют на автомобилях, и желательно перед длительной поездкой определить устойчивость нервной системы к перемещению на автомобиле. То есть можно 2-3 часа покататься, например, по городу и посмотреть, как ваш питомец себя ощущает. Потому что устойчивость у всех разная, способность к укачиванию, стресс-чувствительность и так далее», — отметил специалист.

Шеляков посоветовал постепенно приучать животное к новым условиям: сначала проверить реакцию дома, затем выйти на лестничную площадку, после — на улицу на шлейке и только потом переходить к коротким поездкам.

«Все по-разному переносят различные виды транспорта, у животных то же самое. То есть надо просто посмотреть. Это индивидуально. Здесь никаких общих схем нет. Индивидуально, как будет реагировать ваш питомец на данный вид перемещения», — заключил ветеринар.

