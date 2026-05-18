Двое 5-летних мальчиков сбежали через забор детсада в Подмосковье

В Подмосковье ищут двух сбежавших из детского сада мальчиков

В муниципальном округе Чехов Московской области разыскивают двоих пятилетних мальчиков. Дети самовольно ушли из детского сада во время дневной прогулки, сообщает пресс-служба администрации округа в МАКС.

По предварительным данным, инцидент произошел в обеденное время. Малыши отошли за веранду, где незаметно пролезли под забором между трубами. После этого они скрылись в неизвестном направлении. Позже их заметили камеры «Безопасного региона».

Сотрудники детского сада незамедлительно уведомили родителей и обратились в полицию. К поискам также подключились волонтеры. Жители Чехова сообщают, что некоторые из них видели детей на улицах города. Очевидцы не исключают, что мальчики могли просто заблудиться.

На данный момент точное местонахождение детей не установлено. Полиция и добровольцы продолжают прочесывать район, к поискам подключились волонтеры «Лизы Алерт». Правоохранители призывают всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавших, незамедлительно сообщить в дежурную часть.

В пресс-службе прокуратуры Московской области сообщили о проведении проверки. По ее результатам будут приняты соответствующие меры.

