Капремонт школы №28 в Щелковском округе выполнили на 52%

Капитальный ремонт средней школы №28 в селе Трубино городского округа Щелково завершен более чем на 52%. Работы проводят по госпрограмме Подмосковья, завершить их планируют к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт школы №28 продолжается по адресу: село Трубино, 42, городской округ Щелково. Работы ведут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Строительная готовность объекта уже превысила 52%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.