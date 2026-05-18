В Клину 23 мая стартует сезон «Выходи во двор» в Подмосковье

Пятый сезон проекта «Выходи во двор» откроется 23 мая на обновленном стадионе «Строитель» в Клину. В первом матче «Легенды футбола» сыграют со сборной жителей округа, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Гала-матч между легендами отечественного футбола и сборной городского округа Клин станет первой встречей летнего сезона. На поле выйдут Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Егор Титов, Александр Филимонов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Дмитрий Тарасов и Василий Иванов. Команду звезд возглавит трехкратный вице-чемпион СССР, двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны Валерий Гладилин. Ведущими праздника станут спортивный журналист, депутат Московской областной думы Олег Жолобов и комментатор Виктор Гусев.

Перед игрой профессиональные футболисты проведут мастер-класс для воспитанников местных спортивных школ, поделятся опытом и сыграют с детьми в двусторонних встречах. Начало мастер-класса — в 11:00, гала-матча — в 12:00. Мероприятие пройдет по адресу: г.о. Клин, улица Чайковского, дом 34.

Стадион «Строитель» откроется после капитального ремонта, выполненного по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». За два года здесь обновили футбольное поле и беговые дорожки, установили трибуны на 1008 мест, обустроили многофункциональную спортплощадку, сектор для легкой атлетики, площадку для мини-футбола. Также отремонтировали вспомогательные помещения, благоустроили территорию, установили новое освещение, ограждение и электронное табло.

Проект «Выходи во двор» реализуют по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках программы «Спорт России».

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.

«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.