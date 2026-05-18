В Богородском округе курсанты колледжа «Энергия» приняли присягу

Торжественная церемония приведения к присяге первокурсников центра специальной подготовки Подмосковного колледжа «Энергия» прошла 15 мая на главной площади Старой Купавны в Богородском округе. В мероприятии приняли участие руководство колледжа и почетные гости, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Церемонию открыл первый заместитель директора колледжа «Энергия» Александр Колосков. Он пожелал студентам с достоинством носить звание курсанта. Клятва, произнесенная под знаменем Победы, стала для первокурсников символом ответственности и гордости.

С напутственными словами к курсантам обратились почетные гости, в том числе представители Московской областной думы, ГУ МВД России по Московской области, ГКУ МО «Мособлпожспас», Госавтоинспекции Москвы, а также духовенства Старой Купавны. Во время церемонии командирам групп присвоили звания. Участники возложили цветы к мемориалу Неизвестного Солдата и почтили память погибших защитников Родины и героя центра специальной подготовки Дениса Зиновьева.

Показательные выступления отдельной группы специального назначения «Бригада-К» продемонстрировали уровень подготовки студентов. Мероприятие завершилось песней, посвященной курсантам и первому командиру «Бригады-К», погибшему в зоне СВО. В колледже подчеркнули, что принятие присяги стало важным этапом профессионального и патриотического становления курсантов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.