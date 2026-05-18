Пашинян накричал на женщину, обвинившую его в сдаче родины

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не сдержал эмоций в споре с женщиной, которая обвинила его в разрушении армянской государственности, сообщает ТАСС .

Все произошло во время очередной предвыборной акции. На опубликованном в Сети ролике запечатлено, как Пашинян жарко спорит с женщиной, которая кричит ему, что политик украл у нее «родину, брата и радость», разрушил армянскую государственность и растоптал армянское достоинство.

Премьер Армении сначала пытался отвечать спокойно, но затем вышел из себя и накричал на женщину. Он также попутно раскритиковал действия некоторых своих политических оппонентов.

Когда женщина решила уйти, премьер остановил ее, схватив за рукав, и заявил: «Я вас слушал, теперь вы меня послушайте!».

Позднее в Сети появилась информация, что женщина, с которой спорил Пашинян, является сестрой высокопоставленного офицера, пропавшего без вести осенью 2020 года во время 44-дневной войны в Нагорном Карабахе.

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня.

