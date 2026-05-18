Стареть нельзя молодеть: почему границы молодости постоянно отодвигают

Психолог Комарова: молодость до 40 лет — это адаптация к усложнившемуся миру

Сдвиг границ молодости до почти сорока лет — не патология, а психологическая адаптация к усложнившемуся миру. Об этом РИАМО сообщила психолог Ирина Комарова.

«Мы ошибочно приравниваем долгий поиск себя к инфантильности. На деле психике нужно больше времени на формирование идентичности в условиях, когда выбор безграничен. Современный тридцатилетний не бежит от ответственности, он просто отказывается от жестких сценариев прошлого века, подходя к семье и карьере более осознанно. Но этот процесс действительно подпитывается экзистенциальным страхом старения, который агрессивно подогревается соцсетями», — сказала психолог.

Цифровая культура и фитнес-индустрия превратили молодость из биологического этапа в социальный капитал и маркер успешности. Формируется коллективный невроз: люди инвестируют колоссальные ресурсы в фасадную юность, маскируя страх конечности жизни.

«Иллюзия бесконечного времени иногда действительно тормозит внутреннее развитие. Однако истинная зрелость измеряется не ранним браком, а способностью выдерживать жизненные кризисы и принимать автономные решения. Мы не впадаем в детство, мы просто учимся проживать более долгую жизнь», — добавила Комарова.

Ранее главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева сообщила ТАСС, что 39-летних тоже можно считать молодежью, так как увеличивается продолжительность жизни. С точки зрения функциональности люди сейчас стареют медленнее.

