Шоу мотофристайла FMX13 собрало 2,5 тыс зрителей в Рошале

Команда мотофристайла FMX13 выступила 16 мая в Рошале городского округа Шатура и собрала около 2,5 тысячи зрителей. Это второе выступление спортсменов в сезоне, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Команда FMX13 не впервые демонстрирует мастерство жителям и гостям Подмосковья. Впервые спортсмены представили мотофристайл в регионе в 2024 году. В программу входят сложнейшие трюки на мотоциклах, включая сальто назад, «цунами», синхронные прыжки и элементы акробатики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.