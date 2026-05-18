В Подмосковье больницы получили 118 аппаратов ЭКГ и холтеров

Медорганизации Подмосковья с начала года получили 118 аппаратов ЭКГ и холтеровского мониторирования на сумму более 87 млн рублей. Оборудование направили в 25 больниц региона для диагностики сердечно‑сосудистых заболеваний, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Своевременное и точное выявление нарушений сердечного ритма и других патологий напрямую влияет на эффективность лечения и сохранение здоровья пациентов. С начала года в 25 медицинских организаций поступило 118 аппаратов ЭКГ и холтеров на сумму более 87 млн рублей», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Оборудование получили Истринская, Коломенская, Реутовская, Шаховская и другие больницы. Медтехнику закупили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Пройти исследование можно по направлению лечащего врача. Запись на прием доступна по телефону 122, через региональный портал госуслуг «Здоровье» https://zdrav.mosreg.ru/start, а также через чат-бот Денис в МАХ и приложение «Добродел Здоровье».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.