Подмосковные боксеры завоевали 24 медали на турнире в Балашихе

Сборная Московской области выиграла 24 медали на межрегиональных соревнованиях по боксу среди юношей и девушек 15–16 лет, которые прошли в Балашихе с 11 по 17 мая. Команда заняла первое место в неофициальном общекомандном зачете и получила 13 путевок в финал летней спартакиады учащихся России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В активе подмосковных спортсменов 13 золотых, 6 серебряных и 5 бронзовых наград. Турнир был посвящен призам заслуженного мастера спорта, чемпиона мира среди военнослужащих и чемпиона Европы Дмитрия Двали. В соревнованиях участвовали 96 боксеров из 12 регионов Центрального федерального округа и сборная Москвы.

Среди юношей победителями стали Матвей Дудоров (46 кг, Чехов), Иса Наматов (54 кг, Королев), Богдан Бухов (57 кг, Ивантеевка), Ярослав Лобанков (63 кг, Ногинск), Тимур Тимирбаев (66 кг, Лосино-Петровский) и Сергей Курочкин (75 кг, Королев, СШОР по боксу Московской области). Тимура Тимирбаева признали лучшим боксером турнира. Серебро завоевал Дмитрий Ивлев (80 кг, Куровское), бронзу — Андрей Пошкурлат, Комрон Абдурахимов, Константин Каратеев и Максим Тифу.

Среди девушек золото выиграли Кристина Григорьева, Марина Смольянова, Полина Волчкова, Елизавета Алейникова, София Зонтикова, Дарья Норкина и Альбина Юсупова. Серебряными призерами стали Сузана Данилянц, Арина Лебедева, Полина Прусакова, Полина Панина и София Титова. Бронзовую медаль завоевала Алсу Ахматянова.

По итогам турнира 13 спортсменов из Подмосковья получили путевки в финальный этап XIII летней спартакиады учащихся России, который пройдет в Сыктывкаре с 28 июня по 5 июля. У сборной Москвы — 10 путевок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.