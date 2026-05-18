Травматолог Подмосковья напомнил о правилах безопасности при езде на электросамокатах

Главный внештатный детский травматолог-ортопед Подмосковья Александр Григорьев напомнил о правилах безопасности при езде на электросамокатах с началом теплого сезона и рассказал о наиболее частых травмах. Специалист призвал соблюдать ограничения и по возможности отказаться от такого транспорта, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

С наступлением теплой погоды в регионе начался сезон активного использования средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов. По словам Александра Григорьева, даже при скорости 5 км/ч самокат остается источником повышенной опасности как для водителя, так и для пешеходов.

«Даже при движении с минимальной скоростью — 5 км/ч электросамокат остается источником повышенной опасности. Наиболее распространенные травмы — черепно-мозговые травмы, переломы челюсти, переломы костей рук и ног. Нередко случаются многооскольчатые и открытые переломы, сочетанные травмы, а восстановление может занять до полугода и даже года», — пояснил эксперт.

Для профилактики травматизма врач рекомендовал по возможности отказаться от использования электросамокатов. Если поездка необходима, нельзя передавать управление детям и подросткам, запрещено кататься вдвоем или втроем, выезжать на проезжую часть, пользоваться смартфоном во время движения. Также следует соблюдать безопасную скорость и обязательно спешиваться при переходе дороги.

Специалист подчеркнул, что большинство таких травм легче предотвратить, чем лечить, а внимательность и соблюдение правил помогут сохранить здоровье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.