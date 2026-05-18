Егорьевск победил на фестивале ГТО в Подмосковье

Команда городского округа Егорьевск заняла первое место на региональном фестивале ГТО среди школьников, который прошел 13 мая в Дзержинском. В соревнованиях участвовали 40 команд из муниципалитетов Московской области. По итогам турнира будет сформирована сборная региона для всероссийского этапа, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» объединил 320 юношей и девушек IV и V ступеней из городских округов Подмосковья. Участники выполнили девять испытаний, включая бег на 60 метров, дистанции 1500 и 2000 метров, стрельбу из пневматической винтовки, метание мяча, наклон вперед, прыжок в длину с места, упражнения на пресс и силу рук, а также плавание на 50 метров.

В общекомандном зачете победила сборная Егорьевска. Серебро завоевали представители Одинцовского городского округа, бронзу — школьники из Люберец.

По итогам соревнований из числа победителей и призеров сформируют сборную Московской области для участия во Всероссийском этапе фестиваля. Турнир прошел на базе спортивной школы «Орбита» в рамках реализации государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.