Это не губернатору: курский чиновник объяснил, кому крикнул «о*******»

Курский чиновник сказал, что не собирался оскорблять Хинштейна

Сказавший во время онлайн-заседания с губернатором Курской области Александром Хинштейном «Да о***** ты н**** отсюда» глава Большесолдатского района Владимир Зайцев рассказал Baza , что слова не были адресованы главе региона. Он не понял, как так получилось.

Фраза прозвучала тогда, когда Хинштейн спрашивал Зайцева.

По словам чиновника, он обращался к людям, которые находились в маленьком кабинете. Они мешали его участию в онлайн-собрании.

Кто были эти люди, Зайцев не знает. Чиновник также не понимает, по какой причине и каким образом заработал микрофон.

18 мая Хинштейн на собрании отметил, что жители жаловались на проблемы с подачей воды в населенном пункте Любимовка. Хинштейн попросил главу района рассказать о том, что там происходит.

«Да о******* ты н**** отсюда», — заявил Зайцев в прямом эфире.

