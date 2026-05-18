Это не губернатору: курский чиновник объяснил, кому крикнул «о*******»
Сказавший во время онлайн-заседания с губернатором Курской области Александром Хинштейном «Да о***** ты н**** отсюда» глава Большесолдатского района Владимир Зайцев рассказал Baza, что слова не были адресованы главе региона. Он не понял, как так получилось.
Фраза прозвучала тогда, когда Хинштейн спрашивал Зайцева.
По словам чиновника, он обращался к людям, которые находились в маленьком кабинете. Они мешали его участию в онлайн-собрании.
Кто были эти люди, Зайцев не знает. Чиновник также не понимает, по какой причине и каким образом заработал микрофон.
18 мая Хинштейн на собрании отметил, что жители жаловались на проблемы с подачей воды в населенном пункте Любимовка. Хинштейн попросил главу района рассказать о том, что там происходит.
«Да о******* ты н**** отсюда», — заявил Зайцев в прямом эфире.
