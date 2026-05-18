В Подмосковье подали более 2 тыс заявлений на помощь на погребение

Жители Подмосковья с начала 2026 года направили свыше 2 тыс. заявлений на получение единовременной материальной помощи на погребение через региональный портал госуслуг. Подать обращение можно в течение шести месяцев со дня смерти, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Единовременную выплату могут получить жители региона, которые взяли на себя обязанность по организации погребения умершего. При этом доход заявителя не должен превышать двукратную величину прожиточного минимума.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» — «Помощь в сложных ситуациях». Для подачи заявления необходимо авторизоваться через ЕСИА, заполнить электронную форму и приложить необходимые документы. Средства перечисляют на лицевой счет, указанный в заявлении.

Услуга предоставляется бесплатно. Решение направляют в личный кабинет пользователя на региональном портале в течение семи рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе запустили около 40 новых цифровых сервисов. Они касаются помощи семьям, выплат, компенсаций, соцуслуг, поддержки, опеки и попечительства, предоставления земли, работы такси и спорта.

«Жители это ценят, активно пользуются, поэтому мы стараемся регулярно запускать новые цифровые сервисы. В прошлом году внедрили порядка 30, а с начала этого года — уже свыше 40. Так, молодые семьи теперь могут с помощью нескольких кликов получить субсидии, учителя и врачи — оформить компенсацию за аренду жилья, а предприниматели — возместить затраты на приобретение нового оборудования. Задача — не снижать темп и продолжать наполнять наш портал госуслуг новыми удобными опциями», — заявил Воробьев.