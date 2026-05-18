В Новосибирске спрос на ульи вырос на 47% за год

В апреле 2026 года в Новосибирске вырос спрос на товары для фермерского хозяйства, особенно на продукцию для пчеловодства. Средние цены на корма при этом снизились, сообщает Om1 Новосибирск .

По данным аналитиков «Авито», в апреле спрос на товары для фермеров увеличился на 8% по сравнению с мартом. Наиболее заметный рост показала категория товаров для пчеловодства: ульи, рамки, дымари и медогонки стали покупать на 47% чаще год к году. Средняя цена снизилась на 21% — до 1 900 рублей.

Интерес к товарам для птицеводства вырос на 16% по сравнению с прошлым годом и на 10% к марту. Клетки, кормушки, поилки, инкубаторы и брудеры в среднем стоили 8 700 рублей.

Продажи кормов — зерна, сена и комбикормов — увеличились на 4% год к году. При этом их стоимость снизилась на 29% по сравнению с мартом.

Активность выросла и в сегменте садово-огородных товаров. Продажи теплиц увеличились на 50% за год и втрое к марту. Садовую технику — газонокосилки, триммеры, культиваторы и мотоблоки — покупали на 43% чаще, чем год назад, и на 34% чаще, чем месяцем ранее.

