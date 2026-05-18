Суд Москвы подтвердил штраф Совкомбанку на 300 тыс. рублей

Арбитражный суд Москвы признал законным штраф в 300 тыс. рублей, назначенный ПАО «Совкомбанк» за неисполнение предписания по делу о нарушении закона о рекламе, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Антимонопольный орган ранее рассмотрел дело о нарушении рекламного законодательства и установил, что ПАО «Совкомбанк» допустило нарушение закона о рекламе. По итогам разбирательства банку выдали обязательное для исполнения предписание.

Поскольку организация не исполнила предписание в установленный срок, ведомство вынесло постановление о привлечении к административной ответственности. Размер штрафа составил 300 тыс. рублей.

Банк оспорил это решение в суде. Однако Арбитражный суд города Москвы отказал в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного управления Федеральной антимонопольной службы.

