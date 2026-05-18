Потап и Настя Каменских развелись, но воссоединяются в дуэте

Потап (Алексей Потапенко) и Настя Каменских, которые недавно объявили о расставании, снова сошлись. Правда, только в творческом плане — музыканты объявили, что снова будут выступать в дуэте, сообщает украинское агентство «УНИАН» .

Потап и Настя не пели вместе девять лет. Но теперь дуэт воссоединяется на сцене, несмотря на недавний развод.

«Сегодня завершится пауза, на которую мы поставили дуэт 9 лет назад», — заявили музыканты.

Исполнители отметили, что уже занимаются подготовкой концертов. Однако пока что на родине, на Украине, они не планируют выступать. Потап и Настя будут давать концерты за границей. Сейчас музыканты находятся в США.

В начале мая 2026 года исполнители заявили, что официально развелись после семи лет брака.

