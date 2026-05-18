В народную программу включат инициативы по развитию села

В Народную программу «Единой России» войдут инициативы по развитию села. Развитие дорожной сети, доступной медицины, создание местных спортивных команд — жители Подмосковья вносят предложения по развитию своих сел и деревень.

Комплексное развитие сельских территорий, а также формирование условий для профессиональной самореализации молодежи на селе станут частью обновленной народной программы «Единой России». Такое заявление сделал секретарь Генсовета партии Владимир Якушев в ходе отчетно-программного форума под названием «Есть результат!». На мероприятии партийцы совместно с федеральным правительством подвели итоги реализации народной программы, касающейся развития агропромышленного комплекса и сельских территорий.

«Соответствующая программа полностью синхронизирована с народной программой партии, именно депутаты „Единой России“ ежегодно гарантируют ее финансирование, в 2025 году оно достигло более 110 млрд рублей. В результате в селах появляются новые школы и детские сады, ФАПы и поликлиники, спортивные и культурные учреждения. Строится жилье, обновляются дороги, ремонтируются дома культуры и библиотеки», — отметил Владимир Якушев.

Еще одним направлением совместной деятельности «Единой России» и правительства является подготовка кадров и обеспечение условий для профессиональной занятости молодежи на селе. По всей стране уже открыто более тысячи школьных агроклассов. Действуют программы «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земский учитель», которые помогают привлекать в сельскую местность молодых и квалифицированных специалистов. В дополнение к ним запущены проекты «Земский работник культуры» и «Земский тренер».

Как сообщил заместитель председателя Мособлдумы, депутат фракции «Единая Россия» Олег Рожнов, за последние пять лет на сельских территориях Московской области было построено более 40 школ и детских садов, а также проведен капитальный ремонт порядка 70 образовательных объектов.

«Не менее важным остается вопрос газификации. С 2021 года построены газопроводы в 196 сельских населенных пунктах — газ получили более 250 тысяч жителей. В 2026 году обеспечим газом еще 50 тысяч человек», — добавил парламентарий.

Он также рассказал, что в прошлом году в Подмосковье было создано 6 агротехнологических классов. Один из них работает на базе школы «Созвездие» в Люберцах. Как отметила руководитель агрокафедры, преподаватель биологии Вероника Головачук, сейчас в проекте задействованы школьники с 7 по 11 класс, а внеурочные занятия посещают 50–60 учеников из каждой параллели. Для ребят оборудовано шесть специализированных помещений: кабинеты химии и биологии, аудитории с гидропонными и аэропонными установками, а также лекционный зал для встреч с представителями вузов и компаний отрасли.

Сами школьники признаются, что формат агроклассов сильно отличается от обычных уроков. Восьмиклассник Глеб Нестеров рассказал, что за год обучения научился пересаживать растения, разбираться в селекции и даже изготавливать препараты для животных. По его словам, эти занятия позволяют иначе взглянуть на выбор будущей профессии: «Раньше я не задумывался, что аграрная сфера может быть настолько современной и интересной. Здесь есть лаборатории, специальные установки, много настоящей исследовательской работы».

В настоящее время в Подмосковье, как и по всей стране, идет сбор наказов для новой народной программы партии — свои предложения уже направили более 33 тысяч жителей. Инициативы охватывают практически все стороны жизни, включая развитие сельских территорий.

Например, один из жителей Волоколамска предложил увеличить финансирование строительства и модернизации дорог и мостов в малых городах и на селе. В Серпухове прозвучала инициатива по капитальному ремонту Гавшинского сельского дома культуры. Жители Щелкова внесли в народную программу предложения, касающиеся развития женских консультаций на сельских территориях. А житель Электростали считает необходимым создавать сельские спортивные команды по разным видам спорта.

Направить свои предложения в новую народную программу «Единой России» можно в электронном виде — на сайте естьрезультат.рф, в общественных приемных партии в любом муниципалитете региона, а также по телефону «горячей линии» 8-800-200-89-50.