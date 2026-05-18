В Молдавии археологи нашли скифскую гробницу III века до нашей эры

Во время раскопок у села Гура-Быкулуй археологи обнаружили скифское захоронение возрастом около 2300 лет с редкими ритуальными предметами, сообщает Газета.ru .

Подземная камера датируется III веком до н. э. Внутри исследователи нашли человеческие останки, керамические сосуды, наконечники стрел, бусы, а также редкую керамическую курильницу и полированный каменный предмет.

Курильница, характерная для скифских некрополей III–II веков до н. э., стала одной из самых ценных находок. Специалисты отмечают, что подобные предметы крайне редко встречаются на территории Молдавии. Предполагается, что артефакт может пополнить коллекцию Национального исторического музея Молдавии.

Археологи считают, что курильницы в скифских погребениях связаны с ритуальными практиками. Это позволяет предположить, что гробница использовалась не только для захоронения, но и для проведения церемоний, отражавших верования и социальный статус умершего.

Особый интерес вызвал полированный камень. По предварительной версии, он мог служить небольшим алтарем. Окончательные выводы специалисты сделают после дополнительного изучения находки. Раскопки продолжаются.

