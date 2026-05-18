Работал по 12 часов в сутки: в Москве умер художник кино и театра Юрий Устинов

На 73-м году жизни скончался известный российский художник театра и кино, академик отделения театрального и кинодекорационного искусства Российской академии художеств Юрий Устинов. О трагедии корреспонденту РИА Новости сообщили члены семьи мастера.

«Очень неожиданно он ушел из жизни 17 мая в 02:00. До этого очень активно работал, по 12 часов в сутки», — поделилась собеседница СМИ.

У мужчины была онкология. Он долго боролся с болезнью. Смерть произошла внезапно.

Устинов в 1980 году окончил Московский художественный институт имени Сурикова, где перенимал опыт у таких легендарных мастеров, как Михаил Курилко-Рюмин и Валерий Левенталь. Художник состоял в Союзе художников СССР и Союзе театральных деятелей России.

За свою многолетнюю карьеру Устинов оформил десятки знаковых спектаклей на главных площадках страны. Среди них — Государственный академический Большой театр России, Театр балета Бориса Эйфмана, Пермский и Воронежский театры оперы и балета, а также Московский государственный театр «Русский балет» под руководством Вячеслава Гордеева. Кроме того, его масштабные декорации украшали постановки в Театре Маяковского, Театре на Малой Бронной и Драматическом театре имени Станиславского.

Заслуги Юрия Устинова были высоко оценены и в кинематографическом сообществе. В 2009 году он стал лауреатом престижной телевизионной премии «ТЭФИ», а в 2012 году удостоился кинонаграды «Золотой Орел» в номинации «Лучшая работа художника-постановщика».

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.