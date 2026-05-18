Раны вместо блонда: тюменка потеряла половину волос после окрашивания в салоне

Жительница Тюмени сходила на окрашивание в местный салон и получила кровоточащие раны на голове. Также она лишилась половины волос, сообщает URA.RU .

Тюменка пришла в салон за тотал-блондом. Но вместо этого ее покрасили в темно-русый цвет. А уже дома она обнаружила на голове страшные гематомы.

У девушки появились кровоточащие раны, кожа начала сильно шелушиться и невыносимо чесаться. После первого мытья волосы полезли клочьями. Тюменка лишилась половины объема шевелюры.

Когда пострадавшая попыталась пожаловаться, в салоне ее призвали обойтись «без драмы». Там ей заявили, что мастер сделал все правильно, а в том, что волосы вылезают, якобы виновата сама девушка и ее организм. Ей порекомендовали пропить витамины и помазать голову пантенолом.

Тюменка направила обращение в Роспотребнадзор.

