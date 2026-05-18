Чиновники ХМАО объяснили, зачем управляющие перешли на московский код 495

Региональный Жилстройнадзор разъяснил, почему управляющие компании ХМАО используют московские номера с кодом 495. Переход на такую нумерацию связан с внедрением многоканальных линий, сообщает Сургут Информ .

Жители округа обратили внимание, что местные управляющие организации публикуют для связи номера с московским кодом. Разъяснение представители ведомства дали в чате телеграм-канала губернатора Руслана Кухарука.

В Жилстройнадзоре сообщили, что коммунальные службы внедряют современные многоканальные телефонные линии. Такая система позволяет одновременно принимать несколько звонков, перераспределять их между подразделениями и специалистами и снижать нагрузку на операторов.

По данным ведомства, технология также обеспечивает круглосуточный прием аварийных заявок и дает руководству инструмент для контроля качества общения сотрудников с жителями. В итоге использование номеров с кодом 495 должно ускорить реагирование на обращения и повысить уровень обслуживания собственников квартир.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.