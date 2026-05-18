«Единая Россия» выступила против запрета на доступ к соцсетям детям до 14 лет
Партия «Единая Россия» раскритиковала идею запретить доступ к социальным сетям детям до 14 лет. Об этом заявил депутат-единоросс, глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский, сообщает ТАСС.
По его словам, общество «устало» от подобных инициатив. Вместо запрета он призвал развивать отечественные платформы, которые активно борются с нежелательным и деструктивным контентом.
«Единая Россия» против идей запретить доступ пользователям до 14 лет в социальные сети», — сказал Боярский.
Он добавил, что вопрос о доступе ребенка к соцсетям должен решаться сугубо внутри семьи.
