В Истре больница получила новый оптический биометр

Новое диагностическое оборудование ввели в эксплуатацию в офтальмологическом отделении Истринской клинической больницы в Подмосковье. Аппарат предназначен для подготовки пациентов к операции по удалению катаракты и выявления патологий зрения, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В офтальмологическом отделении Истринской клинической больницы начал работать оптический биометр последнего поколения Topcon Aladdin. Оборудование поступило по государственной программе «Здравоохранение Подмосковья». Его используют для диагностики перед хирургией катаракты, а также для выявления близорукости и заболеваний роговицы.

«Мы получили высокоточный биометр Алладин итальянской сборки. Данный прибор необходим для расчета искусственного хрусталика и интраокулярных линз. Особенно, когда речь идет про современные, премиальные модели — здесь необходимо придерживаться высокоточной диагностики, и данный прибор нам помогает в этом», — отметил заведующий отделением, врач-офтальмолог Давид Аракелян.

Оборудование объединяет возможности нескольких диагностических систем в одном исследовании. По словам специалиста, применение нового аппарата позволяет исключить расхождения между запланированным и фактическим результатом операции и избежать рефракционных ошибок.

Отделение полностью оснащено современными искусственными хрусталиками и расходными материалами. Операции по замене хрусталика проводят бесплатно по программе ОМС при наличии направления от лечащего врача.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.