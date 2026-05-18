«Да о******* ты»: курский чиновник ответил матом на совещании с Хинштейном

Глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев нецензурно выругался на совещании с губернатором Александром Хинштейном, которое прошло в формате видеоконференции. Его ругательства попали в прямой эфир, сообщает Mash .

Глава Курской области обратил внимание на жалобы жителей на перебои с водой в селе Любимовка. Хинштейн попросил Зайцева доложить о ситуации. Ответ чиновника был крайне неожиданным и эмоциональным.

«Да о******* ты н**** отсюда», — сказал глава Большесолдатского района в прямом эфире.

Оказалось, что из-за проблем со связью чиновник не расслышал вопрос. Он думал, что его микрофон не работает, и с нецензурной бранью обратился к кому-то из собеседников в своем кабинете. Но устройство оказалось включено — мат попал в прямой эфир.

После того, как технические проблемы решились, глава района все-таки представил доклад о ситуации с водой. Хинштейн заявил, что обсудит поведение Зайцева позже.

