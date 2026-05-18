Беглов объявил о подсветке мостов в честь победы «Зенита»

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о праздничной подсветке мостов и телебашни в честь победы «Зенита» в чемпионате России. Накануне команда в 11-й раз завоевала золото РПЛ, пишет «Вечерний Санкт-Петербург» .

«Зенит» стал чемпионом России по футболу, обыграв «Ростов» в матче 30-го тура Российской премьер-лиги со счетом 1:0. Это 11-е золото национального первенства в истории клуба.

Александр Беглов поздравил команду и болельщиков с победой. Глава города отметил, что «Зенит» является единственным клубом в стране, который обладает всеми высшими национальными футбольными трофеями, а также Кубком и Суперкубком УЕФА. Всего на счету петербургского клуба 31 трофей.

Вечером после матча на стрелке Васильевского острова зажгли факелы Ростральных колонн. В день возвращения футболистов в город включат праздничную подсветку мостов и телебашни.

