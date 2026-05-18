Мошенники крадут аккаунты Roblox через TikTok

F6: схема мошенничества в TikTok нацелена на детей 10–14 лет

Мошенники распространяют в TikTok видео с инструкциями по «получению бесплатных робаксов» и похищают аккаунты Roblox. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на отчет компании F6.

Злоумышленники публикуют ролики со ссылками на сайты под брендом BloxTools. Пользователям обещают «генерацию бесплатных робаксов», «копирование игр» и «взлом аккаунтов», однако на деле цель — кража сессионных данных и полный захват учетной записи.

По данным F6, пользователям предлагают открыть сайт Roblox, включить режим разработчика и скопировать PowerShell-код. В нем содержится куки-файл .ROBLOSECURITY, который хранит активную сессию. С его помощью мошенники могут войти в аккаунт без пароля.

Далее код нужно вставить на фишинговом сайте и нажать кнопки «Start Hacking!» или «Start Copying!». После этого злоумышленники получают доступ к учетной записи и обходят двухфакторную аутентификацию.

В F6 отметили, что схема рассчитана на пользователей с базовым знанием английского и низкой технической грамотностью. Основная аудитория — дети 10–14 лет. Несмотря на официальную блокировку Roblox в России в конце 2025 года, игра остается популярной.

Украденные аккаунты перепродают, используют для продажи игровых предметов и рассылки новых фишинговых ссылок. По инициативе F6 в рунете уже заблокированы пять сайтов, однако мошенники быстро создают новые копии на других доменах.

