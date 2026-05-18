Первую отечественную базовую станцию запустили в Нижнем Новгороде

МегаФон и компания YADRO (входит в «ИКС Холдинг») ввели в коммерческую эксплуатацию первую отечественную базовую станцию в крупном городе. Оборудование заработало в историческом центре Нижнего Новгорода, обеспечив жителей и гостей города высокоскоростным мобильным интернетом и устойчивой голосовой связью. Презентация состоялась 18 мая в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

Базовая станция работает в среднечастотном диапазоне 1800 МГц и поддерживает скорость мобильного интернета до 110 Мбит/с. Зона покрытия включает ключевые туристические локации: Нижневолжскую и набережную Федоровского, Благовещенский монастырь, Канавинский мост, улицу Рождественскую — популярное место для прогулок вдоль Волги и посещения фестиваля «Столица закатов».

Директор по развитию телекоммуникационного направления YADRO Юлия Клебанова отметила, что оборудование обеспечивает стабильность и качество связи, поддерживает стандарты GSM и LTE в ключевых диапазонах. «Кроме того, архитектура платформы — 5G-Ready, это значит, что в любой момент можно будет обновить программное обеспечение и осуществить переход к сетям пятого поколения без демонтажа оборудования», — подчеркнула она.

По заключенному контракту МегаФон получает 1 500 станций YADRO BTS8100, систему управления YADRO NMS, контроллеры и другие компоненты. Технический директор оператора Алексей Титов подчеркнул, что перед запуском в Нижнем Новгороде оборудование прошло лабораторные испытания и нагрузочные тесты.

«Сегодня такие объекты связи опробуются нами в небольших населенных пунктах, и запуск в городе-миллионнике — следующий этап проверки отечественного телеком-оборудования в условиях более высокой нагрузки и плотной городской застройки. Мы продолжим внимательно анализировать работу станции и оценивать ее эффективность в реальной эксплуатации», — рассказал Титов.

На ЦИПР с запущенной станции организована онлайн-трансляция. Помимо панорамы слияния Волги и Оки, зрители могут увидеть в действии систему экологического мониторинга МегаФона. Она в реальном времени передает данные о загрязняющих веществах в воздухе, температуре, влажности, давлении, направлении и скорости ветра. Информация собирается на платформе «МегаФон Экология» и может предоставляться ведомствам и предприятиям по запросу.

Региональные власти назвали запуск важным этапом развития российской телеком-инфраструктуры.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что внедрение отечественных базовых станций как в малых населенных пунктах, так и в мегаполисах — ключевой шаг к технологическому суверенитету.

«Здорово, что современные инженерные решения позволяют развивать сеть, не требуя выделения земли под отдельно стоящие вышки. <…> Символично, что запуск станции состоялся во время конференции ЦИПР в Нижнем — ключевого делового события, посвященного передовым российским технологиям», — отметил Глеб Никитин.