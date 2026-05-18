Озвучен топ-5 округов Подмосковья, где ремонтируют больше всего школ

«В рамках национального проекта „Молодежь и дети“ мы ремонтируем 48 школ в 26 округах. Топ-5 округов по количеству школ: Серпухов, Орехово-Зуевский, Пушкино, Щелково и Наро-Фоминский. Здесь мы ремонтируем по три-четыре школы, а в остальных — одну-две школы. В этом году 14 школ большой площади от 6 до 13 тыс. кв. м. При этом общая площадь зданий, в которых мы проводим ремонт, более 210 тыс. кв. м», — сообщил Туровский.

Он отметил, что в Подмосковье продолжается творческий проект «Моя школа, моя история» по художественному оформлению внутренних интерьеров учебных заведений. Туровский добавил, данное мероприятие в 2026 году расширилось еще на 18 школ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что ремонт, строительство и оснащение оборудованием школ и детсадов в Подмосковье должны быть завершены заранее перед 1 сентября.

«Строительство и капитальный ремонт школ и детских садов к 1 сентября — это большая тема, которая традиционно (находится — ред.) у нас в центре внимания», — сказал Воробьев на совещании с главами министерств и муниципальных образований.

