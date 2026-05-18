Воробьев: ремонт и строительство школ в Подмосковье надо завершить до 1 сентября

Ремонт, строительство и оснащение оборудованием школ и детсадов в Подмосковье должны быть завершены заранее перед 1 сентября, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Строительство и капитальный ремонт школ и детских садов к первому сентября – это большая тема, которая традиционно (находится — ред.) у нас в центре внимания», — сказал Воробьев на совещании с главами министерств и муниципальных образований.

Губернатор отметил, что текущей задачей является доделать заранее все 48 школ, где в настоящий момент идет капитальный ремонт. Кроме строительства и ремонта, в том числе нужно оснастить их всем необходимым оборудованием.

«Это значит, что школа должна быть готова с точки зрения прилегающих территорий и благоустройства. Все это требует внимания», — заключил Воробьев.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.